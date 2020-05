Lehmade vaktsineerimine on süstlaga suts ja valmis, kaelkirjaku vaktsineerimiseks tuleb kasutada noolsüstlaid ja puhumistoru, et seda teha distantsilt. Kui metskitsele saab panna rätiku silmadele, et ta rahulikum oleks, siis elevandile oleks vaja juba tekki.