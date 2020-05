Valmistu suveks: loe, mida lemmikule varuda

Parasiiditõrje

Soojemate ilmadega muutuvad aktiivsemaks ka kõik parasiidid ja putukad, nende seas ka sääsed, kirbud ja puugid. Väga oluline on lemmikule regulaarselt ussirohtu anda, aga loomapoodides on juba küllaltki suur valik ka puukide ja sääskede peletuseks erinevaid vahendeid. Tõsi, kahjuks ei ole veel sellist vahendit, mis puugi looma külge tulemist vältida aitaks, küll aga saab osade vahendite abil ära hoida nende kinnitumist.

Jalutamine on parem õige varustusega

Koerad vajavad palju liikumist. Et aga nii sul kui su lemmikul koos kas jalutades, matkates või jooksma minnes mugav oleks, vali õige varustus. Tavaline rihm võib aktiivsemate tegevuste käigus katki minna või lemmikut pooma hakata, samas spetsiaalsete trakside, rihmade või jooksuvööde valmistamisel on mõeldud just sellele, et need oleks vastupidavad, praktilised, kerged ja mugavad ega piiraks ei sinu ega koera liikumisvabadust. Oluline on tähelepanu pöörata ka ilmale. Kuumematel päevadel vali jalutuskäigus pigem kas varahommikune või hilisõhtune aeg, kui päike liiga kuum ei ole. Keskpäeval lase loomal puhata ja liikuda võimalikult vähe.

Puhas vesi olgu alati ees!

Suvel võib sooja ilmaga seisev vesi ruttu roiskuda. Kui muidu on veekauss koeral toas, siis õues aega veetes võiks tema jaoks nähtavasse kohta paigutada ka eraldi veekausi, kuhu ta vajadusel igal hetkel ligi pääseb. See võiks jääda päikese eest varju. Jalutuskäigule võta samuti puhas vesi kaasa. Tihti tehakse see viga, et lastakse loomal veeloigust juua. Tegelikult ei tohiks, kuna see on soodne pinnas bakterite levikuks. Veelgi enam: sealt juues võib koer haigestuda eluohtlikku nakkushaigusesse leptospiroosi. Et jalutuskäigud mõnusad oleks ja lemmik vedelikku tarbida saaks, võta kaasa veeanum või spetsiaalne koertele mõeldud joogipudel, mida paljud loomapoed pakuvad.

Jahutusvestid ja -matid

Lisaks sellele, et lemmikul võiks olla kogu aeg ligipääs puhtale joogiveele, on kuumematel ilmadel äärmiselt oluline, et koeral oleks võimalik päikese eest varju minna. Kui loom peab palju toas olema, siis veendu, et aknast päike talle otse peale ei paista, võimalusel tõmba kardinad ette ja pane jahedamasse nurka jahutav matt. Et väljas ka kuumemate ilmadega hea oleks olla, pane talle selga jahutusvest.

Mänguasjad