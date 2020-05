Rebased kimbutavad linnainimesi. Facebook on täis postitusi, kus rebasemammad koos poegadega jalutavad kortermajade vahel. Aga suur mure on neil, kes on oma koduaeda võtnud kanad. Nii on ka reporter Eda-Liis Kann hädas rebasega, kes öösiti tema majapidamises kanavargil käib, vahendab «Reporter».