FOTOD JA VIDEO ⟩ Järvamaal auto alla jäänud koer vajab kallist ravi

Esmapilgul vaadates ei tundugi, et Defu näol on tegu MTÜ Loomapäästegrupp viimase aja ühe raskeima patsiendiga. «Antud juhul pole üldse oluline, kuidas pisike prantslane lahti pääses. Ka see ei oma tähtsust, kes talle otsa sõitis ja kas juht ka kinni pidas,» kirjutas Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner blogipostituses. «See ei ole ristilöömise-lugu ja siin ei ole süüdlasi.»

Elurõõmus ja sõbralik Defu on omal moel lausa Ambla vapiloom, sest ta on võitnud väga paljude kohalike südamed. Defu võetakse pere seltsis kaasa kõigile üritustele ning koerake teab sedagi, millal buss igapäevaselt saabub — vaja on ju õue minna ja tulijaid tervitada.

Valneri sõnul ei süüdista ka koera omanikud mitte kedagi teist peale iseenda. Takkajärgi kiruda on kerge, kuid juhtunut see ei muuda ning nüüd tuleb raskelt viga saanud lemmikule kliinikus toeks olla.

Loomade Kiirabi Kliiniku veterinaar Valdeko Paavel nentis, et Defu lõualuu seisukord on ahastamapanev. Kuna verd ei olnud, ei tundunud koerakesel häda midagi olevat, kuid röntgenpilt paljastas vigastuste tõsiduse.

Paavel ei julge kinnitada, et Defu operatsioon sajaprotsendiliselt õnnestub, kuid kui lootust paranemisele poleks, ei võtaks ta ravi ette. Peale lõualuu kokku lappimist ootab koerakest ees mitmekuune taastumisperiood: närida ta ei tohi ning omanikud võivad talle anda ainult pehmet toitu.

Löök autolt purustas Defu lõualuu FOTO: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

Koerakese olukord pole kiita, kuid lootusetu pole see samuti. Murekohaks on vaid tema operatsiooniarved — lõualuu vigastused on raskemad kui aasta eest kahe auto alla jäänud koer Täpil ning prognoositav kogumaksumus jääb praeguse seisuga 5000 euro kanti. Kuigi Täpile annetasid head eestlased kümneid tuhandeid eurosid, ei ole loomade aitamine odav lõbu ning need summad on lõpmatute abivajajate peale ära kulunud. Seetõttu loodavad loomapäästjad nüüd taas loomasõprade toetusele.

«See on ühe koera elupäästmise lugu. See on abipalvelugu, et noore koera eluke enne õiget aega otsa ei saaks ning tema ainuke lootus olete just teie,» kirjutas Valner. «Enamus meist pole jõukad inimesed, aga selle kiuste oleme üheskoos ainuüksi viimase kümne aasta jooksul elule päästnud sadu kui mitte tuhandeid vigastatud loomi ja linde. Loodetavasti leiate kaastunnet ning halastust ka Defu jaoks.»