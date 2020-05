PÄEVAKÄPP ⟩ Imelise muutuse läbinud ilveskass Tikker otsib kodu

Nii juhtuski, et loetud kuude pärast oli see väike ilvespoiss langenud paituste lõksu ning ta võiks nüüd vabalt turvakodus Paikursuseid tegema hakata.

Tikker on üks tõeliselt malbe ja tagasihoidlik hurmurkass. Muidugi on temalgi veel hetki, mil ta on ebakindel, kuid vabatahtlikud näevad, kuidas Tikker oma koheva kasuka all iga päevaga aina rohkem sulab. Oh kui väga nad tahaks juba teada, missugune Tikker päriskodus olema hakkab… Kindlasti üks suur pai- ja kaisukass, kes oma inimesest sammugi maha ei jää.