Eesti puudustkannatavad lemmikloomad said hiigelsuure toetuse osaliseks

«Lemmikloomade heaolu parandamine tähendab Purina jaoks ühtlasi tegutsemist nende loomade heaks, kel ei ole elus hästi läinud ja kes ei ole veel oma peret leidnudki või elavad puudustkannatavas peres. Tahtsime praegusel erilisel ajal pidada meeles inimesi, kes näevad päevast päeva vaeva, et pakkuda varjupaigaloomadele vajalikku kõhutäit ja hoolitsust. Täname kõiki Toidupanga ja varjupaikade vabatahtlikke selle töö eest, mida nad loomade heaks teevad,» räägib Nestlé Baltics haruettevõtte Purina Baltics ärijuht Ade Merilai.

Toetus on mõeldud kolme Balti riigi loomade varjupaikadele ja loomakaitseorganisatsioonidele: Všį SOS gyvunai, Všį Tautmilės Globa, Všį Gyvūnų namai, Eesti Toidupank, Eaten Latvia, Ulubele, Dzīvnieku SOS ja Pūkainis.lv.

Merilai sõnul on annetuse eesmärk aidata varjupaiku, et nad saaksid jätkata tähtsat tööd lemmikloomade eest hoolitsemisel, ja pakkuda abi loomaomanikele, et nad ei oleks sunnitud tegema rasket otsust armastatud loomast loobuda, kuna ei suuda enam oma lemmiklooma eest hoolitseda.