RAJAKAAMERA VIDEO ⟩ Alutaguse karud valmistuvad tähtsaks perioodiks

«Teadupärast indlevad täiskasvanud emakarud üle aasta ja peatselt pooleteise aasta vanuseks saavatele karujõmpsikatele on täiesti arusaamatu, miks seni hoolitsev karuema nende vastu tõrjuvaks on muutunud,» kirjutab Looduskalender. «Innaaeg läheneb ja enne seda peavad noorloomad ajutiselt ise hakkama saama ja mitte vanaloomadele «tülinaks» olema. Peale «pulmi» võib karupere uuesti liituda, aga nende omavaheline nö vanemlik suhe ei taastu vaid on muutunud hästi läbisaavate suurte loomade suhteks.»