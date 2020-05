Kolm põhjust, miks peaksime loomaturud keelustama

Mis innustab aga Eesti loomakaitsjaid eelkõige Aasias levinud turgude keelustamise nimel tegutsema? Nähtamatute Loomade kommunikatsioonijuht Liis Hainla annab kolm põhjust, miks on meie kõigi jaoks oluline sulgeda elusloomadega kauplevad turud.

Loomaturud on nakkusohtlikud

Elusate mets- ja koduloomadega kauplevatel turgudel on suur oht levitada zoonoose ehk loomalt inimestele tarduvaid viiruseid. Ebasanitaarsetel turgudel segunevad veri ja väljaheited, mis on ideaalne bakterite ja viiruste kasvulava.

«Olgugi, et me ei saa lõpuni väita, et koroonakriis sai alguse just Hiina Wuhani turult, on loomaturud inimtervisele ülimalt ohtlikud. Teadlased on ainuüksi Aasia elusloodusest tuvastanud tuhandeid uusi koroonaviiruse tüvesid, mis võivad iga hetk põhjustada uue viirusepuhagu,» sõnas Hainla.

Loomaturud on julmad loomade suhtes

Loomakaitsjad üle maailma on juhtinud aastaid tähelepanu loomade heaoluprobleemidele loomaturgudel. Haiged ja nälginud koerad, kassid, hirved ja ahvid on tihedalt kokkusurutuna puurides. Paljudele loomadele saab osaks pikk ja piinarikas surm.

«Vaatepilt loomaturgudel on südantlõhestav. Kui me avaldasime infot, kuidas Aasia köögikultuuris populaarseid soomusloomi elusana keedetakse ja nülitakse, tekitas see loomasõprades suurt pahameelt. Neid lugusid on paraku palju,» kommenteeris Hainla.

Loomaturud ohustavad väljasuremisohus liike

Lisaks loomade julmale kohtlemisele ja viirusohule leiab mitmedel loomaturgudel ka laiaulatuslikult aset ohustatud liikidega kauplemine. Luksuskaupade ja delikatesside nimel salakütitakse tuhandeid ninasarvikuid, elevante, tiigreid ja teisi eksootilisi loomi.

«Väljasuremisohus loomade kaupadest on saanud sotsiaalse edukuse ja luksuse sümbol. See võimendub eriti hiina kultuuris, kus usutakse eksootiliste loomakaupade tervendavasse mõjusse. Turgude tegutsemine on seega mitmekülgne probleem, mis ohustab liike ja ökosüsteeme,» lisas Hainla lõpetuseks.