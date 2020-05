EHMATAVAD PILDID ⟩ Prügisse uppuvas Viljandi majas hoiti aastaid kohutavas olukorras kassikolooniat

Paar nädalat tagasi hakkas Viljandile pühendatud sotsiaalmeediagruppides levima info, et ühes majas on kinni kümmekond kassi, kes sealt välja ei saa ja keda aeg ajalt mingite jäänustega toidetakse ning kes pidevalt sigivad. Cats Helpi vabatahtlikud, kes asja uurima läksid, hoonesse ei pääsenud. Viimases hädas võeti ühendust kohaliku sotsiaaltöötajaga.

Selgus, et kasside omanikuks on vanem naisterahvas, kellel oli loomapidamine üle käte läinud. Seal majas naine ise ei ela, kuid käib korra või paar nädalas kasse toitmas. Kuidas on see võimalik, et selline olukord on kestnud juba aastaid, kuid keegi ei ole varem sellele tähelepanu pööranud? Sellele ei osata vastata.

«Meil õnnestus kassitädiga saavutada kokkulepe, et ta loobub kassidest. Kui meie vabatahtlikud majja sisenesid, lõi kogu see olukord ka meie paljunäinud vabatahtlikud pahviks,» avaldas Cats Help sotsiaalmeediapostituses. «Esmalt lõi vastu tappev hais — seal ei olnud võimalik hingatagi. Lisaks võimatu kuhugi astuda, sest väljaheited katsid paksu kihina põrandaid, samuti oli igal pool prügi ning hallitavad ja mädanevad toidujäänused ning väga tugev roiskumise lõhn.»

Kuna majas sees oli praktiliselt kottpime, oli kogu olukorra tõsiduse hindamine loodetust keerulisem ülesanne. Kassid olid aga sõbralikud ja tulid kohe ise sisenejaid tervitama ning nii ei olnud keeruline osa neist kohe puuri panna.

Esimese korraga toodi majast ära neli kassi, kelle ülevaatus loomakliinikus kinnitas, et olukord kiita ei olnud ning järgi mindi veel neljale hiirekuningale. Hais, mis kassidega kaasa tuli, oli äärmiselt intensiivne ja lõi pahviks ka loomaarstid. Kõik kassid said rahusti all kõigepealt puhtaks pestud, sest aastatepikkune väljaheidete sees elamine oli nende kasukad enneolematult räpaseks teinud.

«Kõigil kiisudel on kõrvad haiged, ühel ära toodud kassidest oli mädane keskkõrvapõletik, mis on talle tekitanud neuroloogilised muutused,» jätkas MTÜ olukorra kirjeldust. «Kasside suud on äärmiselt hullus seisukorras ja arstid on neil järjest hambaid korda teinud. Üks ära toodud kassidest on murdunud ja valesti kokku kasvanud käpaga ja lõpptiine. Ka tema ootab koos ülejäänud kiisudega hetkel kliinikus, et pääseda hoiukodusse, kus oma pojad ilmale tuua.»

Majas ootab oma korda veel kümme kassi. Kuigi loomakliinikud on valmis neid vastu võtma hakkama, on neile peale esmase ravi saamist vaja hoiukodusid. Sellega on MTÜ-l aga kitsas käes. Kui oled valmis üht või isegi mitut kassi ajutiselt majutama, anna oma soovist teada aadressil catshelpmtu@gmail.com. MTÜ poolt tuleb hoiukodusse kaasa metallpuuri, kuhu kassile pesa teha ja ta vajadusel juba ees ootavatest lemmikloomadest eraldada. Samuti aitavad vabatahtlikud vajadusel toiduga.