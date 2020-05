PÄEVAKÄPP ⟩ Omaniku surma tõttu kodutuks jäänud hell Ragnar ootab teist võimalust

Kui need asjad ühel päeval ära võetakse on valu neljajalgse olendi südames sama suur kui inimese oma. Talumatu ängistus ja hiigelsuur must auk igal hommikul, kui silmad lahti teed.

Just sellise kaotusvalu käes vaevleb praegu Ragnar. Tema inimene lahkus üle vikerkaaresilla ja väike kassike jäi abitult järele vaatama. Ragnar oli hellalt kaitstud ja hoitud ning äkitselt oli ta täiesti üksi. Kiisukese südamevalu on nii suur, et ta ei tea, mida sellega pihta hakata. Et vähegi leevendust saada, poeb Ragnar iga ettejuhtuva inimese kaissu, surub ennast külje vastu ja palub paisid.

Kuid kõik see on ainult ajutine valuvaigisti. Ainus, mis võiks Ragnari katkirebitud hinge terveks ravida, on see, kui ta leiaks uue inimese. Ragnarist saaks otsekohe suurepärane kodukass, sest ta igatseb väga inimese lähedust ning tahaks aina sülle ronida ja paisid lunida. Kui sulle meeldiks «memmekas» õrnahingeline kassike, kes inimese põllepaelte küljes ripub, siis Ragnar on just õige nurrik sinu jaoks.

Kui Ragnari lugu sulle hinge läks, palun mine teda vaatama. Nurruke ootab väga-väga uut kaitsjat ja hoidjat, kellele päriseks kaissu pugeda. Turvakodu lisab, et leebe loomuga Ragnarile sobiks kõige paremini rahulik vaikne kodu.