Saiaga toitmine võib veelinnud tappa

«Linde ei tohi saiaga toita mitte ainult suvel, vaid aastaringselt. Kahjuks leidub ikka inimesi, kes pakuvad lindudele saia, mis kahjustab nende seedeorganeid,» rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. Linnaosavanem meenutas, et saiaga toitmise tagajärjel suri Pae pargi järvel üle-eelmisel suvel suur luigepere. «Inimeste kavatsused on parimad, aga vale toidu ja liigse toidukoguse tagajärjed on väga ohtlikud.»