Lasnamäe kortermaja liftist leiti äralõigatud vurrudega kassipojad

«Ümera 23 maja liftist (esimesest paraadnast) leiti kaks kuuvanust kassipoega. Kohutav julmus,» kommenteeris piltide postitaja. «Kassipoegade vurrud on ära lõigatud. Milliseid inimesi me üles kasvatame?»

Kassipojad võttis oma hoole alla MTÜ Cats Help, mille vabatahtlikud on neile praeguseks ka päriskodud leidnud. MTÜ liige Liivi Kassihhin sõnas, et vaatamata vurrude kaotusele läheb kassikestel hästi, kuid kes inetu teo korda pani, on jätkuvalt saladus. Seetõttu ootab MTÜ väga kõikvõimalikke vihjeid — kui märkasid 1. mail Ümera 23 majas või selle ümbruses kedagi koos kassipoegadega, anna sellest teada aadressil catshelpmtu@gmail.com.

Cats Help MTÜ on vabatahtlikest koosnev organisatsioon kasside ja ka teiste hüljatud koduloomade abistamiseks. Nende missioon on aidata loomad tänavalt ära hoiukodudesse, neid ravida, steriliseerida, kiipida, sotsialiseerida ning uued kodud leida. Hetkel on MTÜ hoole all 28 kassipoega ning hulk emakasse.