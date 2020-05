KULDSED KÄED OODATUD ⟩ Eesti Metsloomaühing kutsub oravate tarbeks heategu tegema

«Meie oravatega tegelevad hoiukodud võtaksid suurima heameelega vastu oravatele pesakaste,» kirjutas Eesti Metsloomaühing sotsiaalmeedias. «Kõige paremini sobiksid klassikalised kuldnokkadele mõeldud pesakastid, kuid piltidelt leiab veel erinevaid ideid, millised pesakastid meil kasutuses on. Kindlasti ei ole parim variant kumera põhjaga pesa, nagu ühel pildil on. Parim on ikka selline, millel on kandiline ja lame põhi.»