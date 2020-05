PESAKAAMERA VIDEO ⟩ Miks tihane end pikutama sättides kohevaks palliks teeb?

«Tavaolekus on suled liibunud vastu linnu keha, kuid kui lind tunneb külma, ajab ta energia säästmiseks suled kohevile. Mõistlik jahedas suled kohvile ajada on seepärast, et õhk on halb soojusjuht – mida rohkem õhku sulestikus (naha ja väliskeskkonna vahel) on, seda vähem ja aeglasemalt kaotab lind soojust.