LUGEJA VIDEO ⟩ Rakvere lähistel ajasid karud põtra taga

Lugeja Stanislav kirjeldas Limonile, et filmis kaadrid 1. mai õhtul kella üheksa paiku. «Jäädvustasin karu ja tema poega, kuid kahjuks ei jäänud ma neile märkamatuks ja nad hakkasid metsa poole liikuma. Otsustasin oodata ja näha, mis edasi saab,» rääkis Stanislav. «Umbes kümme minutit hiljem jooksis metsast välja põder ja karud hakkasid talle järgnema. Mul on hea meel, et sellist asja nägema juhtusin!»