NALJA NABANI ⟩ Pikakarvalist lemmikut ise pügada otsustanud koeraomanik ei jõudnud end ära kiruda

Austraallanna Hermione Olivia jagas Instagramis humoorikat fotot sellest, mis juhtub, kui koera pügab inimene, kes seda varasemalt mitte kunagi teinud ei ole. Eneseisolatsioonis Olivia leidis, et tema spits Mashi karv on liialt pikaks kasvanud ning kuna koertesalongi minek võimalik ei olnud, otsustas naine karvahoolduse ise ära teha.

Fotosid koera suurest muutusest jagas naine Instagramis ning tema jälgijatele pakkusid need palju nalja. Koera võrreldi muuhulgas lihavõttejänese ja känguruga, kuid õnneks on tema kasukas hoogsalt tagasi kasvamas. «Peale töö lõpetamist tundsin end väga süüdlaslikult ja mul oli häbi,» nentis Olivia. «Nüüd võtan asja huumoriga ning mul on hea meel, et Mashi totakas soeng inimesele neil ärevatel aegadel naeratuse näole tõi.»