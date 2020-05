GALERII ⟩ Tallinna loomaaias nägid ilmavalgust vahvad sulised tegelased

Möödunud neljapäeval koorus inkubaatoris teine habekotkatibu. Esimene, tänavu 13. märtsil inkubaatoris koorunud habekotkatibu, on juba tublisti kasvanud ja veedab aega habekotka pildi ja pea mulaaži seltskonnas, et mitte inimestesse kiinduda. Ta on juba ka oma vanemaid näinud. Kui ilmad soojenevad, kolitaksegi tibud vanalindude kõrvale.