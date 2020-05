PÄEVAKÄPP ⟩ Südatalvel surmast päästetud Tufty ootab uut algust

Ühel päeval aga oli midagi juhtunud — Tufty kössitas maja ees ja oli loid. Heasüdamlik härra kiirustas loomakliinikusse ning selgus, et kassipoisil on kõrge palavik ja vereproov näitas põletikku. Sealt alates saigi Tuftyga tuttavaks MTÜ Kasside Turvakodu. Vabatahtlikud otsustasid Tuftyle abikäe ulatada, võtsid ta enda hoole alla ning aitasid tasuda ravikulud. Hoole ja hellituse abil on kassipoiss kenasti tervenenud ning ootab nüüd oma päriskodu.