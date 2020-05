VIDEO ⟩ Autolt löögi saanud ja eestlaste poolt jalule aidatud kass on läbi teinud imelise muutumise

Kassi leidja võttis ühendust oma sõbra, MTÜ Pesaleidja vabatahtliku Lauraga, kes looma kliinikusse viis. Seal tuvastati kolm keerulist luumurdu. Olukord oli niivõrd kehv, et paljunäinud veterinaaridki kahtlesid, kas operatsioonist kasu on. Kassi eutaneerimise asemel otsustati talle siiski võimalus anda — hiirekuningas elas operatsiooni üle ja suutis peagi jalule tõusta. Kuigi Robiks ristitud hiirekuninga kliinikuarve oli pea 2000 eurot, tõttasid appi hea südamega eestlased, kes tema ravikulud katta aitasid.

Nüüd, kolm kuud hiljem, on Robi kui uus kass. Paranemisega on ta juba lõpusirgel, tema jalgadelt on eemaldatud fiksaatorid ja ta ei lonka enam. Veel mõnda aega peab Robi puuris jalgu puhkama, kuid juba pooleteise kuu pärast võiks ta kolida päriskoju. Jäänud on veel viimane mure — fiksaatorite eemaldamine läks maksma 200 eurot ning kuna Pesaleidja tegutseb vaid annetuste toel, on rahaga alati kitsas käes. Ehk saad sina aidata?