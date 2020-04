Eutanaasiast päästetud karvutu küülik on nüüd Instagrami staar

Kui Austraaliast pärit Cassandra Hall nägi kohalikku küülikukasvatajat Facebookis küülikupoegi reklaamimas, siis tõmbas üks asi koheselt tema tähelepanu. Täpsemalt see, et ühe pildi all oli järgnev tekst: «Karvutu ei ole müügiks».

Olgugi, et Hallil oli juba kodus küülik olemas, otsustas ta sellest hoolimata kasvatajale kirjutada. Hall palus karvutust jänesest rohkem pilte, sest polnud midagi taolist varem näinud.

Kui kasvataja naisele küülikust pilte saatis, siis lisas ta, et Hall võib karvutu küüliku tasuta endale saada. Kuna inimesed ei pidavat soovima karvutuid küülikuid osta, siis tuli tal varasemalt üks selline ka magama panna.

Juba järgmisel päeval läkski Hall kasvataja juurde ja tagasi koju pöördus ta juba ühe küüliku võrra rikkamana. Kuna küülikut vaadates meenus Hallile Austin Powersi filmidest tuntud karvutu kass, siis sai ta nimeks härra Bigglesworth.

Esialgu oli härra Bigglesworthi pere tema tervise pärast mures, sest nad polnud teadlikud, mis põhjusel ta selline välja näeb. Peagi selgus, et kui kahel omavahel paarituval küülikul on mõlemal karvutust põhjustav geen, siis on olemas tõenäosus, et nad saavad karvutu järglase. Enamik selliseid jänkusi ei ela üle nelja nädala, mistõttu ületas peagi kolmeaastaseks saav härra Bigglesworth kõiki ootusi.

Härra Bigglesworth on suures plaanis terve, kuid üks iseärasus tal siiski esineb. Nimelt on tal teiste küülikutega võrreldes kiirem ainevahetus. See tähendab, et ta vajab keskmisest küülikust rohkem toitu. Veterinaari juures kontrollis käib härra Bigglesworth iga kuue kuu tagant.