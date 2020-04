VIDEO ⟩ Poegi teed ületama õpetanud leopardil sai jõmpsikate koerustükkidest küllalt

Video autor, 64-aastane Thinus Delport sõnas, et leopardi ja tema kahe kutsika saabumine oli eriline hetk ning nende jälgimisel tekkinud tunnet on raske kirjeldada, vahendab Kruger Sightings. Thinuse kirjelduste kohaselt oli ta safaril koos oma tütardega ning leopardide nägemine oli kõigi kolme suurimaks sooviks.

Õnnelik olukord juhtus aga kogemata — teised turistigrupid olid autod peatanud, et lõvikarja jälgida ning see sundis ka Thinuse ootele jääma. Siis märkaski üks tema tütardest, et lähedalasuvast põõsastikust tulid välja leopardid. «Sellise vaatepildi nägemine ei ole tavaline, sest emaleopardid oma abituid poegi hea meelega ringi ei liiguta,» selgitas Thinus. «Ma olen Krügeri rahvusparki 50 aasta jooksul korduvalt külastanud ning minugi jaoks oli tegu esmakordse kogemusega.»