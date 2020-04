PÄEVAKÄPP ⟩ Seitse kuud puuris elanud Pepe tahab väga päriskodu leida

Kassipoiss harjus turvakodus kiiresti ning olles suur teiste kasside fänn, sai ta kohe kõigi kassidega suureks sõbraks. Mõne aja pärast märkasid vabatahtlikud, et Pepel on regulaarselt kõht lahti ning tema tervise jälgimiseks ja põhjuste välja selgitamiseks tuli Pepe olude sunnil puuri jälgimisele panna. Järgnesid mitmed kliinikuskäigud, analüüsid ja proovid, mille vältel Pepe pikalt puuris pidi elama.

Diagnoosiks sai see, et Pepel on põletikuline soolehaigus IBD. Põletikuline soolehaigus ei ole iseenesest midagi hirmsat või ületamatut. Pepe saab IBD tõttu eritoitu ning tema seedimine on tänu sellele kenasti korras, kuid eritoidu tõttu peab Pepe elama iga päev puuris. Turvakodus ei saa Pepet välja lasta, sest siis saaks ta süüa ka tavatoitu ning kõik pingutused tema tervise nimel on olnud asjatud.