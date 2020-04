PILDID ⟩ Teravate kõrvadega teenistuskoer Vico püüab väsimata ebaseaduslikke piiriületajaid

Vico liitus politseiperega alles aasta tagasi pisikese kutsikana, kogus vahepeal kilosid, sentimeetreid ja tarkust juurde ning valvab täna Eesti ja Venemaa vahelist piiri. Tema valvsad silmad ja teravad kõrvad on ülesannete loomust arvestades vägagi teretulnud töövahendid.

Eriolukorra ajal on kagupiiril olnud üsna rahulik, kuid sekka on sattunud ka mõned rikkumised: seni on Vico koos koerajuhiga tabanud kaheksa ebaseaduslikku piiriületajat.