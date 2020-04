Suitsiidide arv loomaarstide seas on tõusmas

Sageli unistavad lapsed loomaarstiks saamisest. Võimalik, et seda on mõjutanud ka üks tuntuim veterinaarist raamatutegelane dr Dolittle ja pealtnäha ongi ju tegemist toreda tööga: veedad päev läbi loomadega aega, suhtled nendega, saad neid paitada ja kallistada, eriti veel siis, kui perre lemmikut võtta ei ole võimalik. Tegelikult on tegemist vaimselt väga raske erialaga ning selle pealtnäha toreda ameti taha jääb varjukülgi, millest palju ei räägita.

Pikad tööpäevad ja emotsionaalne kurnatus

Tegelikult on veterinaaridel tihtipeale väga pikad tööpäevad, suur töökoormus ja -stress. Tõsi, loomadega veedetaksegi palju aega ja ühel hetkel avastatakse, et töötada eelistatakse ka pigem loomade kui inimestega, aga lõpuks ei mõju see vaimsele tervisele hästi. Kui inimesi ravivad arstid vastutavad üldjuhul ühiselt, töötavad paljud loomaarstid erakliinikutes, kus tegutsevad üksi — toetuda ei ole kellelegi, vastutus on suur ja seda ei ole kellegagi jagada. Aga mitte ainult. Põhjuseid, mis võivad aidata ärevuse, depressiooni ja läbipõlemisele tekkele kaasa on veelgi: konfliktsed suhted klientidega, kliendi kõrged ootused, ootamatud kliinilised tulemused, emotsionaalne kurnatus (kaastunne, väsimus), ressursside puudus, mure oskuste säilitamise pärast, aga eriti tugevat seost leitakse tiheda loomade „magamapanekuga“, mis mõjutab loomaarsti suhtumist ellu, surma ja eutanaasiasse, muutes enesetapu mõistlikuks lahenduseks.

Näide: ühel pool on valust piinlev neljajalgne armas loomake, teisel pool aga omanik, keda loomaarst lohutada ja toetada püüab. Välja tuleb paista tugev ja lisaks tuleb olla ka psühholoog. Kindlasti on eutanaasia kasutamine loomaarsti elukutse üks tumedamaid külgi, kuid tihti ka vajalik, kui ei ole enam muid võimalusi looma elu hoidmiseks. Hoopis teine lugu on see, kui kliinikusse tuuakse eutaneerimisele noored ja terved loomad. Põhjused? Kolitakse mujale, järsku tekkinud allergiad pereliikmetel, käitumisraskused, algse omaniku surm või näiteks arvamus, et see on lihtsam ja odavam „lahendus“, kui keerulise, aga ravitava haiguse ravi.

Traumad, valu, piin ja kurbus on miski, millega veterinaarid igapäevaselt kokku puutuvad mõjudes nii tugevalt loomaarsti vaimsele tervisele. Lõpuks on see üks tohutult suur hingevalu, mistõttu ühel hetkel võibki veterinaar mõelda, et kui ma teisi, kes piinlevad, sel viisil „aidata saan“, miks mitte nii endki neist hingepiinadest vabaks aidata.

Kuidas ma loomaarstile toeks olla saaksin?

Kui loomaarst on lähedane