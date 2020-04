VIDEO ⟩ Lapsed leidsid Tallinna mänguväljakult spordikoti koera laibaga

Koera omaniku sõnul oli koeral kasvaja ja selle kätte ta ka suri, käpp oli haiguse tõttu kõvasti kannatada saanud. Koera jäänused viidi varjupaiga külmikusse, kuhu omanikele anti korraldus hommikul järele minna ning laip nagu seadus ette näeb selleks ettenähtud matmispaika matta või tuhastada. Teadaolevalt käis omanik hommikul varjupaigas, et vastavalt antud juhtnööridele laip maha matta. Mupo sõnum on, et oma lemmikusse tuleks ka pärast surma austusega suhtuda ning valida matmiseks õige koht. On ju teie lemmik toonud teie ellu palju ilusaid hetki.