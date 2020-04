PILDID ⟩ Loomakaitse liit näitas, kuidas abi haige kolooniakassi elu jäägitult muudab

Krässust on tänaseks saanud imeliselt kaunis perelemmik Billy. «Just selliste edulugude pärast me seda teeme ja ei lakka uskumast imedesse,» rõõmustas ELL. «Palju õnne armsad veterinaarid, kellega loomad meid kokku on viinud. Aitäh, et aitate neid imesid korda saata. Kõigi päästetud loomade nimel kuuni ja tagasi!»