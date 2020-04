Omaniku käekoti kallale pääsemine viis Tallinna koera surma veerele

Kodus oli pererahvas märganud, et nende aktiivne ja elurõõmus koer, nimetagem teda Emmaks, käitus apaatselt, oli nõrk, suutis end vaevu püsti hoida ja võitles tasakaaluhäiretega, mispeale tehti ainuõige otsus ja sõideti kiiresti kliinikusse. Autos tekkisid loomal krambihood. Sellist tervise ootamatut halvenemist põhjustas nätsukumm.

Emma oli kodust leidnud 300 grammi nätsu, mis sisaldas ksülitooli. Antud aine on koera jaoks väga mürgine, sest põhjustab alguses hüpoglükeemiat ehk veresuhkru langust, millele võivad omakorda järgneda krambid ning ka surm. Vaid 25 kilogrammi kaaluvale koerale on 108 grammi ksülitooli peaaegu neljakordne surmadoos.

Õnneks jõudis koeraomanik helistada kliinikusse ja teavitada olukorrast ning PetCity kliiniku meeskond oli kliiniku uksel vastuvõtuks valmis. Administraatorid Signe ja Mari sõidutasid raami kliiniku ette, et patsient kiiremini kliinikusse transportida. Looma vastu võtnud veterinaararst Viranika rajas koheselt veeniteed ning alustas patsiendi stabiliseerimisega.

Selleks ajaks oli juba teada, et saturatsioon ehk hapnikusisaldus veres oli langenud kriitilise piirini, ka Emma kehatemperatuur oli juba 36,8 kraadi peale laskunud – see on koera kohta väga madal. Kuna koera veresuhkur oli samuti kriitiliselt madal, alustati kohe ka glükoosi manustamist.