Õismäe kortermaja juurest leiti inimeste poolt saamatuks kasvatatud orav

Orav leiti Õismäel asuva maja trepikoja varikatuselt. Nagu ikka, palus Metsloomaühing hädaline vabatahtlike kätte toimetada, et nood looma üle vaataks. Kohe oli selge, et midagi on valesti — orav ei osanud ronida ega kartnud inimesi.

Lähemal vaatlusel selgus, et orava küüned on lõigatud ja seetõttu on ronimine talle võõras. Lisaks ei oska see orav ka hüpata. Liigiomane põhitoit teda ei huvita. Pähklid ja muu nö rämpstoidu, mis on orava toidulaual pigem maiused, võtab ta aga isukalt vastu.

Tõenäoliselt on oravat kasvatanud inimesed, kelle käest ta siis kas kogemata plehku pistis või saadi aru, et metsloom ei ole siiski meelepärane lemmikloom. «See orav aga looduses hakkama ei saa,» kirjutas Metsloomaühing sotsiaalmeediapostituses. «Hoitud on teda ilmselt pisikeses puuris, kus ta ei ole saanud ronimist ja hüppamist selgeks õppida, mis on aga oravatele vägagi vajalik.»

Kuna orav on siiski aktiivne ja oravale kohane iseloom on temas mingil määral säilinud, eksisteerib lootus, et temast saab siiski aja möödudes ja vähest kontakti hoides täisväärtuslik metsorav.