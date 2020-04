Kahes karusloomafarmis tuvastati loomadel koroonaviirus

Hollandi ministeeriumi kohaselt testiti naaritsaid pärast mitmesuguste sümptomite ilmnemist, sealhulgas hingamisraskuste ja tavapärasest kõrgema suremuse tõttu. Beek en Donkis ja Milheeze’is asuvates farmides on kokku üle 20 000 naaritsa. Mõlemad farmid on Põhja-Brabanti provintsis, mis on Hollandi koroonapuhangu epitsentris ja Hollandi naaritsatööstuse südames.

Hollandi rahvatervise instituut RIVM on ettevaatusabinõuna sulgenud jalakäijatele ja jalgratturitele farmide ümbruses umbes 400-meetri suuruse alad. Ministeeriumi avalduse kohaselt on varasemad uuringud näidanud, et tuhkrutaolised loomad, nagu naarits, on vastuvõtlikud koroonaviirusnakkustele.