Ooperiskandaali sattunud Triin Lellep on tagasi Eestis ja annab kassidele laulutunde

Juba lapsepõlvest muusikasse sügavalt kiindunud Lellep on üritanud praegusel ajal, mil liikumine on piiratud, arendada ka oma kahes kassis musikaalsust. Lellepi sõnul on ta neid laulutundide ajal õrnalt endale sülle seadnud, kuid õppetöö ei taha väga edeneda, sest üks õpilane ei ole üldse koostööaldis. Nimelt protestib Sally muusikatundide vastu lausa küüntega.