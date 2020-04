PÄEVAKÄPAD ⟩ Paula, Liza ja Julia - turvakodus kõige kauem kodu ootavad kiisud

Vastupidiselt ootustele on need imekaunid ja hella hingega kassid päriskodusid oodanud juba peaaegu 3 aastat. Kõlab uskumatult, kas pole?

Ilmselt on peamiseks takistuseks päriskodu leidmisel nende tagasihoidlik iseloom. 60-pealises kassitoas leiab tahes-tahtmata päriskodu kiiremini kassike, kes julgeb tulla huvilise jalgu hõõruma ja paitusi noolima. Sageli soovivad huvilised, et «kass tunneks neid ära» ja suhtleks nendega, kuid mismoodi siis saavad ennast nähtavaks teha tagasihoidlikud kassid? Kuidas saavad nemad anda märku, et nad soovivad nii väga olla armastatud, kuid ei julge veel tulla sinu jalgu hõõruma?

Mitte keegi ei märka üksinda pesades nukrutsevaid kassipiigasid, kes siiani loodavad, et ühel päeval peatub kassihuviline nende pesa ees ning pakub päriskodu. Nad loodavad, et nemadki leiavad sellise inimese nagu meie Naffil oli. Inimese, kes teab, et kassi südame avamiseks on vaja õiget inimest, kannatlikku meelt ja eeskätt kodust keskkonda! Inimest, kes teab, et 3 aastat turvakodus kodu oodanud arglikust kassist saab hoole ja armastuse abil päriskodus kiiresti paikass. Vaja on vaid oma kodu ja oma inimest, veidi aega ning kannatlikku meelt.