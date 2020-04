«Kes nendel turgudel käib?» ehk KKK loomaturgudest

Mis on loomaturud?

Loomaturud (inglise keeles «wet markets») on liha ja loomadega kauplevad turud, mis on laialt levinud Aasias, aga ka mujal maailmas. Erinevalt lihaturust on loomaturgudel müügiks ka elusad mets- ja koduloomad, keda hukatakse värske liha saamiseks turul kohapeal.

Loomaturge on mitut erinevat tüüpi. Peamiselt müüakse loomaturgudel elusalt kalu, mereloomi ja kanasid. Siiski on laialt levinud ka turud, kust saab toiduks osta kõikvõimalikke loomi, nende hulgas koeri, kasse, linde, hirvi, ahve ja madusid.

Millest tuleneb turgude ingliskeelne nimetus «wet markets»?

Nimi «wet markets» tuleneb turgudele omastest märgadest põrandatest. Kuna loomi hukatakse kohapeal, on põrandad täis vett, jääd, soolikaid, verd ja korjuseid. Vastand «märjale turule» on «kuiv turg» ehk dry market, kust saab soetada kuivaineid ning puu- ja juurvilju.

Kus loomaturge leidub?

Loomaturge leidub enamasti Hiinas ja teistes Kagu-Aasia riikides nagu Vietnam, Indoneesia, Jaapan ja Tai. Lisaks leidub loomaturge Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ning isegi Ameerika Ühendriikides. Ainuüksi New Yorgis on 80 loomaturgu, mille tingimused on võrreldavad turgudega Aasia riikides.

Miks soovitakse loomaturud keelustada?

Loomaturud on olnud pikalt vastuolulised, kuna need põhjustavad loomadele suuri kannatusi. Loomad on tihedalt puurides koos, nad on haiged, janused ja nälginud. Lisaks tapetakse loomi võikal ja piinarikkal moel teiste liigikaaslaste eest.

Pärast loomaturgudelt alanud SARSi ja koroonaviiruse epideemiat soovitakse turge keelustada ka inimtervise kaitsmise eesmärgil. Kuna elusaid ja surnud loomi peetakse tihedalt koos ning segunevad nii veri kui ka väljaheited, on nakkusoht inimese jaoks väga kõrge.

kassid Vietnami loomaturul FOTO: Jo-Anne McArthur / We Animals

Kas loomaturgudel käivad vaesed?

Loomaturgude külastajate seas on palju madala sissetulekuga inimesi, kes saavad turult odavat liha. Enne koroonakriisi algust propageeris Hiina valitsus loomaturge ja metsloomade söömist jõuliselt, et kasvavat elanikkonda toita.

Samas lokkab Hiina turgudel ka ebaseaduslik väljasuremisohus olevate liikide ja nende toodetega kauplemine. Elevantide, tiigrite ja ninasarvikute luksuskaupadest on saanud sotsiaalse edukuse sümbol, mis toob turgudele ka jõukamaid ühiskonnagruppe.

Kas koroonaviirus sai alguse Wuhani loomaturult?

Kõige tõenäolisemalt jõudis koroonaviirus tõepoolest esmalt inimeseni Hiinas Wuhani turul müüdavatelt nahkhiirtelt. Vaheperemeheks viiruse levikul peetakse samal turul müügiks olnud soomuslooma ehk pangoliini.

Kuigi täpset viiruse algpunkti ei ole suudetud lõpuni tõestada, siis üks on kindel: koroonaviiruse näol on tegu zoonoosi ehk loomalt inimesele levinud viirusega, mida ebasanitaarsed metsloomadega kauplevad loomaturud soodustavad.

Kas Hiinas võib veel koeri süüa?

Osad Hiina linnad on küll otsustanud koeraliha tarbimise keelustada, kuid üleriigilist keeldu veel kehtestatud pole ning koeralihaga kauplemine toimub endiselt. Lisaks Hiinale on koeraliha söömine levinud ka näiteks Vietnamis ja Indoneesias.

Kas Hiina keelustas metsloomadega kauplevad turud?

Koroonakriisist ajendatuna keelustas Hiina hiljuti teatud metsloomaliikide toiduks müümise, kuid seaduses veel palju puudujääke. Esiteks ei laiene keeld ühelegi liigile, mis on klassifitseeritud kariloomade hulka nagu näiteks rebased ja kährikud. Teiseks võib paljude metsloomadega jätkuvalt kaubelda ravimi eesmärgil.

Mis saab kõigist loomadest, kui turud sulgeda?

Kindlasti ei rakendu globaalne keeld üleöö ning kaupmeestele antakse piisav üleminekuaeg, et uusi sissetulekuvõimalusi leida ning olemasolevatele loomadele rakendust leida.

Selleks, et vältida amelike turgude asemel mustade turgude levikut, tuleb tegeleda kindlasti ka nõudluse reguleerimisega. Ühe variandina kaalutakse näiteks loomaturgude kolimist supermarketitesse, mis suudaksid toiduohutuse ja loomade heaolu paremini tagada.

Kas eestlased peaksid sekkuma teiste maade asjadesse?

Koroonakriis on tõestus sellest, kuidas meist füüsiliselt väga kaugel toimuv mõjutab meid väga otseselt ja valusalt. Maailmakodanikena on meil vajadus ja isegi kohustus sekkuda maailmaasjadesse, et kaitsta nii end kui ka oma lähedaste tervist.