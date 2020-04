PÄEVAKÄPP ⟩ Kaks korda hüljatud Pallike igatseb tõelise sõbra järele

Mis tunne see küll võib olla, kui oled juba kahte perekonda oma maailmaks pidanud, kuid kahel korral on sinu süda murtud. Kui oled igal õhtul oma peret neljal käpal tammudes ukse juures oodanud, sest kodusolek ilma nendeta on talumatu. Kui oled igal õhtul pereliikmetele kaissu pugenud ja voodite vahet hüpanud, sest sa armastad neid kõiki nii palju, et ei tea, kuidas seda kõigi vahel jagada.

Aga ühel hetkel puruneb see kõik kildudeks. Ning mitte ühe korra, vaid lausa kaks korda. Mis tunne see võib olla, kui kaks perekonda on sind lühikese elu jooksul hüljanud.

Sõbralik ja malbe Pallike on segaduses, sest tema ei tea, miks on temaga nii juhtunud. Jah, Pallike on lihtsalt sattunud valedesse kättesse, valedesse peredesse, kuid see Pallikest ei lohuta. Tema süda on murtud ning ta ei teagi, kas tema jaoks üldse on olemas päriskodu, kus teda päriselt armastataks. Igavesest ajast igavesti.