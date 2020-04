Loomaarst vastab: kas kassi kõrvu on vaja puhastada?

Kui kiisu kõrvad on puhtad, punetuseta, suurema nõreta, kass ei kratsi kõrvu ega raputa pead, ei hoia pead viltu, siis ei pea kõrvu puhastama. Liigse, vale või vajaduseta puhastamisega võime loomale väliskõrvapõletiku tekitada. Kass ise kõrvu seestpoolt kuidagi puhastada ei saa. Kui tal on probleem, annab ta sellest märku kratsimise ja pearaputamisega.

Samuti on olemas palju erinevaid puhastusvahendeid, mis sobivad erinevateks olukordadeks ning õiget puhastusvahendit aitab valida loomaarst. Ainus vahend, millega ei saa suurt kurja teha, on füsioloogiline lahus. Kõik muud vahendid (eriti õli sisaldavad) võivad arsti järelvalveta manustades põhjustada põletiku süvenemist ja isegi kuulmiskaotust.

Juhis kõrvade puhastamiseks: puhastusvahend soojendada kehatemperatuurile, et vedelik liiga ebameeldiv ei oleks (nt soojaveekausis). Valada kuulmekäik puhastuslahust täis, hoida veidi aega kõrvast kinni ja masseerida kõrvajuurt (kuulda lurtsuv heli). Lasta kõrv lahti, mille peale loom raputab suurema osa vedelikust välja. Seejärel panna näpu otsa lausmaterjalist tampoon (nn. tutik, materjal, mis ei aja kiude) või näopuhastuspadjake ja puhastada võimalikult palju nõret kuulmekäigust välja. Näpuga võib julgelt kuulmekäigus toimetada, kuulmekileni kuidagi ei ulatu.

Vatitikkudega ei soovitata kodus puhastada, kuna looma rabeledes võib see talle viga teha, samuti on vatitikk väga kare ja ärritab nahka. Kõrvade puhastamist tasuks ette võtta nii harva kui võimalik, kuid nii tihti kui vajalik. Liigne puhastamine võib põletikku tekitada. Kui nõret on palju, puhastada tihedamini, kuid regulaarset puhastust ei tasu teha tihedamini kui kord nädalas