Kõik, mida peaksid teadma enne küüliku võtmist

Hein ja vesi olgu alati ees

Paljud arvavad, et küüliku põhitoiduks ongi porgand ja kapsas. Tegelikult ei tasuks neid ülemäära palju anda, kuna need võivad loomale kõhuvaevusi tekitada. Tema põhitoiduks on siiski hein, mis peab olema kogu aeg vabalt kättesaadav värske joogiveega. Täiskasvanud küülikule tegelikult sellest piisabki, aga et menüü mitmekesisem oleks, võid aeg ajalt lisaks anda ka graanuleid ja maiustusi. Viimaste alla kuuluvad ka puuviljad nagu näiteks banaan, mida küülikud väga armastavad, aga palju süüa ei tohiks, kuna sisaldavad suhkrut ja suhkruid küülikud hästi ei talu. Graanulite puhul tuleks aga jälgida, et need sisaldaks vähemalt 18% toorkiudu. Ideaalis koosnevad need ainult purustatud ja kokkupressitud heinast. Paraku on enamik poodides müüdavad küülikutele mõeldud söögid nagu müslid, milles on palju seemneid ja maisi, mida küülikud seedida ei suuda.

FOTO: Burgess

Seega, ideaalis näeks küüliku päevamenüü välja selline: 80% heina (vähemalt enda keha suurusele vastav ports), 15% värsket rohelist (näiteks võilillelehti) ning 5% graanuleid ja muid maiuseid.

Küülik vajab palju ruumi

Õnneks mõistetakse juba üha enam, et küülik ei ole puuriloom. Muidugi võib puur kodus olemas olla, ei tasu mõelda, et see hoiab looma lõksus, aga pigem peaks see olema koht, kus küülik end turvaliselt tunneb ja oma igapäevased söögi- ja hügieenitoimingud rahulikult tehtud saab. Puuris elamise mõttes jäävad poes müüdavad küülikupuurid liiga väikeseks. Kui oled kodu aga küülikukindlaks saanud teha, katnud juhtmed ja kaitsnud mööbli, võiks loom toas vabalt liikuda. Kui aga mingil põhjusel ei ole küülikut võimalik vabalt pidada ja kodunt ära minnes oleks vaja teda kusagil turvaliselt hoida, peaks puur olema nii suur, et küülik saaks seal end mõnusalt sirutada ja teha järjest kolm hüpet. Pikalt ta puuris olla siiski ei tohiks ja peaks saama vähemalt kolm tundi ka vabalt joosta. NB! Oluline on ka asukoht. Küülik ei tohi olla otsese päikesevalguse ja tuuletõmbuse käes.

Teine variant on kasutada koeraaedikuid. Nii saab lihtsalt hoida küülikut eemal juhtmetest ja kohtadest, kuhu soovid, et loom ligi ei pääseks. Aediku võid ühendada ka puuriga. Nii lood talle justkui puhke- ja mänguala, aga kata kindlasti aedik pealt kinni — ükskõik, kui kõrge see ka ei oleks, usu, küülik saab sealt üle kas hüpates või ronides.

Õues käimine