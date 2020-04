Tallinnas prügikasti visatud kassipojad käisid läbi prügiautost ja jäätmejaamast

Kasside päästmisega tegeleva MTÜ Cats Help liige Liivi Kassihhin nentis, et päev oli juba enne Paljassaare loomade varjupaigast tulnud teadet tihe – abipalveid tuli abipalvete otsa ning üks kass oli hullemas seisus kui teine. «Täpi i-le panid kolm pisikest jäätmejaamast leitud kassipoega, kes oleksid äärepealt traktoriga prügihunnikuks lükatud. See on täielik ime, et nad on ellu jäänud ja et nad ka traktori rataste alt pääsesid,» rääkis Kassihhin.