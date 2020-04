VIDEO ⟩ Lagedil ajas võrkaed kopra sõiduteele ukerdama

«On hea, et need aiad olemas on ja loomad teelt eemale hoiavad. Need õnnetud, kes aga kuidagi mööda või üle saavad, sõltuvad pärast seda ainult autojuhtide mõistlikkusest,» kirjutas MTÜ Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner, kellele koprast teatati. «Tuleb meelde lugu eelmisest aastast, kui üks metskits Pärnu maanteel lõksu jäi. Seisis teine tunde nagu soolasammas ja surus end hirmunult vastu aeda kuniks päästjad ta takistusest lihtsalt üle tõstsid.»