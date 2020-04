JAHMATAV VIDEO ⟩ Nii juhtub kassiga, kes jääb lõksu tuulutusasendis akna vahele

«Suheldes kassihuvilistega kohtame sageli inimesi, kes on üllatunud, et kassid võivad välja pugeda pakettakna pisikesest tuulutusavast. Unustatakse, kui paindlikud on kassid ning et nende ohutunnetus on väikelapse tasemel,» kirjutas MTÜ Kasside Turvakodu hoiatavas sotsiaalmeediapostituses. «See, et kass seni aknast/rõdult alla pole hüpanud, ei tähenda, et ta seda tähelepanu hajudes teha ei võiks. Väikseid lapsi me ju aknale/rõdule üksi turnima ei lubaks, miks siis kasse lubame?»

On sagedased juhtumid, kus kass jääb tuulutusava vahele kinni. «Parimal juhul» on tulemus selline nagu videos. See on «parim» tagajärg, sest kass jäi ellu. Halvimal juhul kass sureb akna vahel. On juhtumeid, kus kass hüppab alla avatud aknast või rõdult ning nende juhtumitega kaasneb alati valu, teadmatus ja hirm. Lemmikloomaomanikena on meil vastutus. Vastutus tagada oma väikese pereliikme maksimaalne turvalisus.

Videos olev kiisu jõudis turvakodu hoole alla pärast seda, kui oli jäänud pakettakna tuulutusava vahele. Selle tulemusena on kiisu saanud tõsise tagakeha vigastuse. Kassike on neuroloogi vastuvõtul käinud. Kiisu saab juba paremini ringi liikuda, kuid tema närvid ei taastu kunagi täielikult ning ta kõnnib tudisedes.

Turvakodu vabatahtlike soovitused, kuidas vältida oma nurriku kadumist:

1) Kui sinu kass käib õues, siis luba seda vaid traksidega ja oma järelevalve all. Ohte kiisu elule pole mitte ainult rahvarohketes linnades, vaid ka maal, kus on lähedal metsloomi täis metsad ja autoteed. Õuekassi puhul ei tea kunagi, kellega teed kokku viivad - iga inimene ei pruugi olla kassiarmastaja ja soovida kassile head. Kas linnas elades tead sa, kes elab sinust kolm maja edasi? On ta loomasõber või soovib sinu kassile halba, sest su kiisu ronib tema lillepeenras? Lisaks on enamikes omavalitsustes kiisul keelatud oma territooriumilt väljaspool ilma omanikuta hulkuda. Oma kassi õue lastes mõtle, et see võib olla viimane kord, kui teda näed. Oled sa selleks valmis?

2) Toakassil välista võimalused sattuda rõdule, aknast välja kukkuda/hüpata või ukse vahelt välja joosta. Kassid on ohu tajumises väikelapse tasemel ega oska kõrgusi karta. Libedatel aknaplekkidel turnimine võib lõppeda väga kurvalt ja isegi kui kass kukkumisest taastub ning ka kodutee taas leiab, ei tasu arvata, et ta järgmine kord enam aknast välja ei roni. Kassid on väga uudishimulikud loomad ega pruugi õnnetustest õppida. Lemmiku kadumisega kaasneb sulle suur südamevalu ning kiisule füüsiline valu - enneta seda!

3) Nurrumootori aknast välja pääsemise ennetamiseks saab akende ette paigaldada võre. Kasutada võib näiteks aiavõrku, millele puidust raam ümber teha ning see tugevalt aknaraami külge kinnitada. Soovitame vältida riidest (sääse)võrku, kuna mitmed kassid armastavad mööda võrku üles ronida ning teevad seeläbi küüntega võrku augu!

4) Juhime tähelepanu pakettakende omanikele, et akent ei jäetaks ülalt avatud pisikesse tuulutusasendisse. Paljud arvavad, et kassid ei suuda väiksest vahest läbi pugeda, kuid kassid on väga paindlikud ning pakettakna tuulutusava neid kinni ei hoia. Soojade ilmade saabudes on loomakliinikutes igapäevaselt juhtumeid, kus kiisud on üritanud aknast välja hüpata, kuid vajunud tuulutusava vahele. Paljudel juhtudel on vigastused surmavad. Tuulutusava jaoks müüakse lemmikloomapoodides võresid, millega avasid turvata!

5) Rõdudele ei tasuks kassi üldse lubada, kuid kui seda siiski tehakse, siis samuti vaid pererahva hoolsa järelevalve all ning kindlasti traksides. Ka kõrgematel korrustel võib kiisu tähelepanu hajuda - ta võib linnule järele hüpata ning kukkuda. Ka rõdude jaoks müüakse võrke, millega oma lemmiku kukkumist ennetada. Ära luba kunagi kassil omapäi rõdul olla. See, et ta pole siiani rõdult alla hüpanud, ei tähenda, et ta ei võiks seda teha! Ka kassi rõdul süles hoidmine ei taga turvalisust – ehmatades sipleb kass sülest maha ning sa ei jaksa teda kinni hoida.