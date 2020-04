Raimond Kaljulaid: karusloomafarmid on tarbetu vägivald

Miks Raimond Kaljulaid pooldab karusloomafarmide keelustamist?

Minu jaoks peamine küsimus on selles, et tegemist on tarbetu vägivallaga. Tänapäeval on olemas lahendused, kuidas saavutada seda, mida vanasti karusnahkadega saavutati – et inimesel oleks külmas kliimas soe. Kui on olemas lahendus, mis võimaldab seda sama eesmärki saavutada ilma, et loomad peaksid tarbetult kannatama, siis miks me selle praktikaga jätkame? Ma võib-olla mõistan isegi paremini inimesi, kes räägivad teatud traditsioonidest, mis on seotud toiduga, aga siinjuhul pole mitte mingisugust head argumenti, miks peaks sellist praktikat jätkama.

Mis oli Sinu jaoks kaalukeeleks karusloomafarmide keelustamise puhul, kui temaatikaga tutvusid? Kuidas otsusasid – «jah, ma pooldan seda»?

Ühel hetkel sa saad teadlikuks sellest, et millised need tingimused karusloomakasvandustes olevate loomade jaoks tegelikult on. Kui sa ei tea ja sa ei mõtle selle peale, ja sa ei keskendu sellele, siis see ei ole võib-olla sinu jaoks oluline. Ma arvan, et see oli kuidagi nii, et ma nägin pilte ja videomaterjale, mida aktivistid levitasid. Ja kui sa seda näed ja oled empaatiavõimeline inimene ja sul on süda sees, siis sa saad kohe aru, et see ei ole õige, et nii ei peaks tegema.

Ja teiseks asjaolu, kui palju inimesed ise puutuvad kokku loomadega. Kasvõi koerte ja kasside ja teiste tavaliste koduloomadega. Kui sa loomadega kokku puutud, siis sa saad aru, et nad ei ole küll sellised nagu inimesed (me ei saa nendega juttu rääkida või doominot mängida), aga neil on oma väga mitmekülgne mõtte- ja tundemaailm. Ja kui sa sellest aru saad, siis sa mõistad, et ka karusloomakasvanduses olev loom ei erine koduloomast mitte kuidagiviisi. Nii nendest loomadest, kes meid ümbritsevad koduses keskkonnas kui ka sinust endast. Kõik on ühtviisi tunnetega ja teadlikud olendid.

