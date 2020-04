PILDID ⟩ Eesti Metsloomaühingu hoole all kasvab terve armee loomapoegi

18. aprilli seisuga oli metsloomaühingu vabatahtlike all 23 oravapoega, kaheksa jänest, üks rebasekutsikas ja kaks linnutibu. Elule suudeti turgutada ka neli kakupoega, kes on juba loodusesse tagasi lastud. See aga on alles algus, sest beebibuumi hooaeg on veel ees.

«Vajame teie abi, head loomasõbrad, et saaksime aidata neil pisikestel emata jäänud loomalastel suureks kasvada ja et nad saaksid uue võimaluse elada oma loomulikus elukeskkonnas täisväärtuslikku metslooma elu,» kirjutas ühing sotsiaalmeediasse postitatud abipalves.

Selleks, et Eesti Metsloomaühingu hoiukodud oleksid valmis loomapoegade vastuvõtmiseks, telliti neile vajalikud toidusegud:

475,93€ eest siilipoegadele ja rebasekutsikatele mõeldud piimasegu;

382,13€ siilide spetsiaaltoidu ning 312€ konservide eest;

233,22 €, mis kulub jänesepõnnide kõhtude täitmiseks;

619,29 € kakupoegade toidu katteks.

Kokku on ühingul tarvis tasuda 2022,57-eurone arve. See aitab kindlustada, et iga abivajaja saab just talle mõeldud toitu ning võimaluse ühel hetkel taas loodusesse minna.

«Tänu annetajatele oleme me saanud hooajaks valmistudes ära osta oravapoegade toidu ja nende toitmiseks vaja minevad spetsiaalsed lutid. Samuti on olemas kõik vajalik lindude toitmiseks,» kirjutas ühing. «Oleme teie abiga saanud tasuda kõik jooksvad kliinikuarved ja hüvitada hoiukodudes olevate hoolealuste toidu- ja transportimise kulud. Seda kõike ainult tänu teile, head inimesed, kes te meid toetanud olete!»