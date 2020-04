PÄEVAKÄPP ⟩ Endine kolooniakass Puhvik unistab sõpradest, päriskodust ja heast toidust

Õues elades oli Puhvik üks väikene heatahtlik nahaal ning see aktiivsus ja kavalus on säilinud ka turvakodus. Just tema oli esimene, kes õue maha pandud konservikausi taha maandus, tema oli esimene, kes püügipuuri trikitati ning tema oli esimene, kellelt turvakodus hea konserviga esimesed paitused välja meelitati. Võiks öelda, et selle väikese koheva kassipoisi süda sulab hea toidu abil.