PÄEVAKÄPP ⟩ Ühe silma ja kolme käpaga Silver igatseb tõelise armastuse järele

Pehmed käed tõstsid ta lõtvunud keha üles ning keegi sosistas talle kõrva: «Kõik saab korda! Peab saama!». Silver tõsteti autosse ning algas Silveri jaoks lõputuna näiv sõit. Iga teel olev kühm, iga kurv, iga pidurdus tekitas Silverile põrguvalu… Ta ei saanud veel aru, mis temaga on juhtunud, sest põletav valu ei lasknud millelegi mõelda. Aeg-ajalt nägi ta inimest, kes vilksamisi tema poole vaatas, veendumaks et Silver on ikka elus…

Võime täie kindlusega väita, et päeval, mil Silver sai autolt löögi, muutus tema elu täielikult. Silver jäi ühe hetkega ilma oma silmast ja käpast, kuid pääses igaveseks tänavakassi elust. Selleks, et saada märgatuks, et pääseda tänavakassi elust, pidi Silver jääma auto alla.

Tänaseks on Silver läbi käinud suure teekonna. Ta on rasketest operatsioonidest paranenud ning ka tema iseloom on teinud meeletu muutuse – arglikust ja tagasihoidlikust kassipoisist on saanud ääretult paimaias loomake. Ilmselgelt on Silver tänulik, et elu tänaval on selja taha jäänud. Meie loodame, et Silveri elu kõige ilusamad päevad on alles ees ning teda ootab üks armastav ja hooliv päriskodu!