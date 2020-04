Päevakäpp ⟩ Õrna hingega Paula on juba aastaid päriskodu ootel

Nüüd on Paula turvakodus ning õpib iga päevaga aina rohkem inimest tundma, kuid need silmad… Need silmad on endiselt kurbust täis. Iga päev silitame selle tagasihoidliku kassitirtsu pead ning ütleme talle, et kõik on nüüd hästi ning küll varsti ootab tedagi oma päriskodu. Kuid siiski on meil kahtlus hinges. Nii kaua on Paula oma kodu oodanud, varsti lausa 3 aastat. Kas ikka on Paula jaoks oma kodu olemas? Kus ta nii kaua on? Miks pole keegi veel Paulas oma südamesõpra ära tundnud?