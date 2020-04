Loomakaitse selts: looma võtmine on kui lapse saamine

Sageli ei võeta lemmiklooma perre toomist tõsiselt — otsus sünnib emotsiooni ajel ega arvesta, milline loom võiks üldse omanike elustiiliga sobida. Liiga tihti jõuab loomakaitsjateni teateid lemmikutest, kes on jäetud üksi aia- või toanurka oma lõppu ootama või kelle pidamine on osutunud omanikule üle jõu käivaks. Levinud on ka komme saata oma kass üksi maailma avastama või poetada oma kilpkonn mõnda kodulähedasse veekogusse.

«Inimesed ei taha mõista, et loomapidamine on samasugune vastutus ja kohustus kui lapse kasvatamine. Meie peame nende eest hoolitsema, neid õpetama, tutvustama neile maailma ja selle reegleid ning kaitsma neid halva eest. Samuti olema valmis arvestama nende iseloomuga. Loomaga tekkivate probleemide eest vastutab vaid loomaomanik,» nentis ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Selleks, et vältida loomaga seotud probleeme tuleb lemmiku soetamist tõsiselt kaaluda. Tasub endalt ja oma pereliikmetelt küsida, kas üldse ja milline lemmikloom mahub teie ellu? Kas olete valmis tagama looma heaolu ka elu muutudes? Kas teil on looma pidamiseks üldsegi piisavalt ruumi ja vahendeid? Valdav osa inimesi töötab enamiku päevast kodust eemal, kuid karjaloomast koerale on loomuvastane veeta pikki tunde üksinduses, seda eriti kutsikaeas. See võib põhjustada loomale stressi ja tuua kaasa nii tervise- kui käitumishäireid.