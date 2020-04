Kasside kirev kaelus muudab lindude elu turvalisemaks

Kassikahjude vähendamiseks on mitmeid lahendusi, näiteks kassi kaeluse külge kõliseva kellukese või mõne piiksuva seadme riputamine, mis raskendab saagi tabamist, või kaelusele laia lipsu kinnitamine, mis takistab saagi haaramist. Mõnel puhul on sellised vahendid vähendanud näriliste ja lindude hukkumist poole võrra, kuid on teada ka juhtumeid, kus kassid on muutnud oma tavapärast käitumist selliselt, et kelluke ei kõliseks. Samuti on paljudele kassiomanikele selliste vahendite kasutamine vastumeelne, kuna nende arvates mõjutab see kassi heaolu, rääkimata kassi liikumisvabaduse piiramisest.