Meeldetuletus pühadeks: veendu, et sinu jaanilõke ei muutu aialoomade tuleriidaks

«Palun ole kohusetundlik ning vaata, ega sinu lõkkeplatsil ei ela mõni siil, linnupere, või hoopis keegi teine,» seisab Metsloomaühingu üleskutses . «Veendu tuleohutuses ning ka kindlasti selles, et jaanipäev ei lõppeks mõnele metsloomale tulesurmaga!»

Loomad ja linnud ei oska aimatagi, et see okstest ehitatud suur ja uhke majake ei ole neile koduks mõeldud — nemad näevad selles head ja rahulikku pelgupaika. Sahista ja rabista oma lõkkematerjali, sest sealt võib välja ilmuda turtsuv siil või lennata kohale linnuema, kelle pesa oksamaterjali vahel peidus on. «Oleks ju kole, kui kellegi perekond saaks hukka meie riigipühadel,» võttis Metsloomaühing asja kokku.